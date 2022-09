Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului continua seria de masuri privind incurajarea și stimularea inființarii de intreprinderi mici și mijlocii prin lansarea Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor. “Programul Femeia Antreprenor va fi al treilea…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis marti ca cea de-a treia editie a programului Start-Up Nation, una dintre cele mai asteptate masuri, va fi lansata in data de 19 iulie, la ora 10:00.

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, anunta marti data oficiala de lansare a celei de-a treia editii a programului Start-Up Nation Romania. Programul Start-Up Nation Romania este una dintre cele mai asteptate masuri gestionate de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- In urma publicarii listei contractelor de finanțare semnate in cadrul programului IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin ministrul Daniel Cadariu, comunica beneficiarilor faptul ca in perioada imediat urmatoare Agențiile pentru Intreprinderi…

- Valoarea totala estimata a ajutoarelor care pot fi acordate in cadrul schemei de ajutor de minimis, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptarii si pana la 31 decembrie 2023, este de maximum 500.000.000 euro, echivalent lei, in limita creditelor bugetare si de angajament…

- In saptamana 27 iunie – 1 iulie 2022, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) deruleaza cea de-a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Actiunea cuprinde un ansamblu de evenimente si analize dedicate stimularii exporturilor…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, spune ca Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat in consultare publica procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM. Astfel va fi implementata…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat in consultare publica procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM. „Doar prin asigurarea egalitații de tratament și de șanse intre femei și barbați…