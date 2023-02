Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor preliminare ale Recensamantului, in Romania traiesc 4.495.451 barbați casatoriți și 4.629.660 de femei maritate, ceea ce poate parea ciudat. HotNews a intrebat Institutul Național de Statistica de unde provine aceasta diferența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2022, la 1.058.326 persoane, in crestere cu 1.445 persoane (0,13%) fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Institutul Național de Statistica: ”Sosirile in structurile de primire turistica in județul Alba au crescut cu 85,4% in luna octombrie 2022 fața de luna corespunzatoare a anului 2021” Institutul Național de Statistica: ”Sosirile in structurile de primire turistica in județul Alba au crescut cu 85,4%…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES . In perioada…

- Rata șomajului la tinerele cu varsta de 15-24 de ani este de 26.5%, iar la barbații tineri de aproape 21%, a transmis ieri Institutul Național de Statistica, potrivit Hotnews. Rata somajului a urat la 5,5% in luna octombrie 2022 (creștere de 0,1 puncte procentuale fața de septembrie 2022), rata șomajului…