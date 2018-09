Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei va derula un program prin care introduce internet wireless in 4.500 scoli, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, pus recent in dezbatere publica. Proiectul va fi finantat din fonduri europene, valoarea investitiei fiind de 210 milioane de lei, din care peste 177 de milioane…

- A doua etapa a admiterii in invatamantul profesional de stat, pentru anul școlar 2018-2019, a inceput vineri, 31 august, inscrierea elevilor derulandu-se in doua faze, a anutat Ministerul Educației. In scolile din judetul Salaj au ramas peste 300 de locuri neocupate. Cei interesati se pot inscrie pana…

- Profesorii vor fi obligați sa renunțe la catalogul clasic pe hartie! Ministerul Educației va incepe luna aceasta procedurile de realizare a ”Sistemului Informatic pentru Managementul scolaritații”. Mai exact, peste cațiva ani va fi introdus in scoli Catalogul Electronic, care va fi accesibil parinților…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informeaza ca s-a finalizat procedura de achiziție publica pentru incheierea contractelor subsecvente de lucrari de reparații curente la unitațile de invațamant preuniversitar de stat din municipiu. Astfel, contractele respective…

- Palatul Universitatii din Bucuresti va fi reabilitat cu bani de la Primaria Capitalei, potrivit unui proiect aprobat, joi, in unanimitate de consilierii generali. Investitia Municipalitatii va fi de peste 83 de milioane de lei. Proiectul Consiliului general al Municipiului Bucuresti a…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj cere inspectorilor de munca din cadrul ITM sa ia la puricat școlile din județ si sa verifice modul in care le sunt achitate dascalilor orele suplimentare. Inspectorul general Ion Isfan spune ca Ministerul Educatiei a cerut sa nu se mai plateasca nicio…

- Pentru a diminua disparitațile dintre invațamantul preuniversitar din mediul rural și cel din mediul urban, Ministerul Educației vrea sa motiveze profesorii performanți de la orașe sa predea contra cost și elevilor de la sat.Ministrul Educației, Valentin Popa, a menționat ca nivelul de ...

- Bugetul editiei din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), ajuns la cea de-a XXV-a editie, este de aproape 13 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai mult decat anul trecut, a anuntat, luni, directorul festivalului, Constantin Chiriac. Manifestarea va incepe vineri si…