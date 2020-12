Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Consiliului Permanent al UDMR din 9 decembrie, s-a decis ca din cauza rezultatelor nesatisfacatoare la alegerile locale sa fie destituiți președinții birourilor teritoriale din Timiș, Brașov, Baia Mare și Sighetu Marmației, se arata intr-un comunicat al UDMR pe site-ul oficial. S-a…

- În urma cu patru ani, PSD câștiga alegerile parlamentare la pas, cu aproape 45% pe țara. La Senat, PSD reușea sa câștige în 35 de județe, PNL se impunea în doar trei județe, iar USR, pe atunci copilul nou pe scena politica, producea surpriza în Diaspora. Acum, dupa…

- PSD a ieșit pe locul întâi la alegerile parlamentare 2020 cu aproape 30%, urmat de PNL cu aproape 26% și apoi, la ceva distanța, de USR-PLUS. În țara, PSD a reușit sa ia fața celorlalte partide în mai bine de jumatate dintre județe, iar USR a reușit sa se impuna în Capitala,…

- Alegatorii care la ora 21,00 se afla in sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara acestui sediu pot sa isi exercite dreptul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie pana cel mult la ora 23,59, acestia primind bonuri de ordine cu stampila de control a sectiei de…

- Participa candidații la alegerile parlamentare: senatorul Marius Dunca, candidat la Senat, președinte PSD Brașov, Ana Loredana Predescu, candidat la Camera Deputaților și Lucian Patrașcu, candidat la Camera Deputaților, președintele Organizației Municipale PSD Brașov. https://fb.watch/1A_6ymoiqS/ The…

- PNL Maramures a validat candidatii pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Printre candidati se regasesc primari ai partidului atat pentru Senat, cat si pentru Camera Deputatilor. Echipa este prezentata ca fiind formata din „oameni competenti, cu experienta in administratia locala si centrala,…

- Listele de candidați pentru alegerile parlamentare au fost definitivate in aceasta seara in cadrul Biroului Permanent Național al PNL. Lista de candidați... The post PNL Timiș a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Excludere sonora pe motive de integritate appeared first on…

- "Presedintele Iohannis doar a constatat rezultatul alegerilor in care Romania a transmis un mesaj foarte clar ca epoca PSd a apus. Rezultatul de la Bucuresti este cea mai bun exemplificare a unei colaborari. Cu siguranta se poate discuta despre o alianta dupa alegerile parlamentare. In acest…