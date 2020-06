Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Orban demis un subsecretar de stat, iar un secretar de stat de la Sanatate a cerut sa plece.Vasile Lucian Pintea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr o decizie a prim ministrului Ludovic Orban.Hotararea a fost publicata, marti, in Monitorul…

- Vasile Lucian Pintea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, marti, in Monitorul Oficial.Printr-o alta decizie, premierul a dispus eliberarea din functia de vicepresedinte, cu rang de…

- Vasile Lucian Pintea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus eliberarea din functia de vicepresedinte, cu rang…

- Gabriela Lenghel a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pentru un mandat de patru ani, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial.Ea o inlocuieste pe Adriana-Elena Mota, care…

- Gabriela Lenghel a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pentru un mandat de patru ani, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial. Ea o inlocuieste pe Adriana-Elena Mota, care a fost…

- Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tag-uri Nume: Adriana-Elena Mota Tag-uri Institutii: Autoritatea…

- Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia…

- Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Citește și: Decizie fara precedent luata de Auchan in plina epidemie de coronavirus Decizia…