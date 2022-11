Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii din Marina rusa ar fi propus un atac nuclear asupra Berlinului și a doua mari baze militare din Germania, in timpul unor exerciții militare in Marea Baltica, potrivit unui raport al jurnaliștilor de la Der Spiegel, relateaza Insider . Astfel, conform jurnaliștilor germani, cațiva ofițeri din…

- Batrani, bolnavi, tați care cresc mai mulți copii au fost trimiși pe frontul din Ucraina, de cand președintele rus Vladimir Putin a anunțat „mobilizarea parțiala”. Acasa au ramas femeile care lupta prin toate mijloacele posibile pentru a-i aduce inapoi. Poveștile lor au fost scrise de Novaya Gazeta…

- O conversație telefonica interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei intre un recrut rus și soția sa dezvaluie metoda de organizare a trupelor rusești pe front și cum funcționeaza „trupele-bariera”, care au rolul de a impușca deținuții recrutați in cazul in care ar incerca sa fuga, relateaza…

- Invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina eșueaza din cauza evaluarii incorecte a capacitaților sale militare și a „presupunerilor strategice” eronate ale conducerii sale, inclusiv ale armatei. Aceasta opinie a fost exprimata de secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, intr-un interviu publicat…

- Vladimir Putin a semnalat marți, la o intalnire cu oficialii, potențialele riscuri suplimentare pentru recolta din 2023, in condițiile in care lucratorii agricoli vor fi și ei și ei recrutați in cadrul mobilizarii parțiale, transmite Reuters.”Aș dori sa ma adresez șefilor regionali și șefilor de intreprinderi…

- Clerici musulmani ii indeamna pe uzbeci sa nu se alature razboiului Rusiei din Ucraina, avertizand ca acest lucru ar fi impotriva credinței islamice. Membri ai unor ”organizații teroriste” incearca sa recruteze musulmani pentru a lupta in conflictul din Ucraina sub pretextul ”jihadului” sau al razboiului…

- De la aruncarea in aer a infrastructurii și distrugerea depozitelor de armament, pana la inscripționarea cu spray a mesajelor pentru forțele rusești invadatoare, activitatea partizanilor este in creștere in Ucraina, in special in parțile sudice ocupate, transmite Al Jazeera intr-o analiza, pe care…

- Romania nu are șanse prea mari sa treaca la moneda euro, se arata intr-un raport coordonat de Daniel Daianu, seful Consiliului Fiscal. Potrivit acestuia, țara noastra nu indeplinește conditiile esentiale privind un deficit bugetar scazut sau cel de stabilitate a preturilor. De cealalta parte, Bulgaria…