- O aeronava militara s-a prabusit in comitatul Imperial din California joi dupa-amiaza - al doilea accident de acest gen in doar 48 de ore, au declarat oficiali americani, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O aeronava militara a Statelor Unite s-a prabusit miercuri in sudul Californiei, a declarat un purtator de cuvant al marinei americane. Este al doilea incident in mai puțin de o saptamana, dupa prabușirea unui avion F/A-18E Super Hornet in deșertul Mojave.

- Tanarul american Willy Joseph Cancel a fost ucis luni, in timp ce lupta alaturi de fortele ucrainene impotriva atacatorilor ruși. Incidentul a fost confirmat de mama barbatului, care a marturisit pentru CNN ca și-ar dori sa-l ingroape acasa, in Tennessee, insa trupul lui e pierdut in Ucraina. In varsta…

- Un producator italian construiește, intr-o fabrica aflata langa Timișoara, la Ghiroda, mini-submarine care sunt livrate in special Marinei italene, insa pot fi achiziționate și de alți clienți, Ministerul Apararii Nationale din Romania manifestandu-și interesul pentru aceasta tehnica militara, a transmis…

- Portavionul chinez Shandong a navigat, vineri, prin Stramtoarea Taiwan, sub protectia unui distrugator american, cu doar cateva ore inainte ca presedintele chinez, Xi Jinping, si omologul sau american, Joe Biden, sa poarte o convorbire telefonica, potrivit unei surse chineze, citata de Reuters. China…