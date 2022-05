Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, exclude posibilitatea inghețarii pensiilor sau a salariilor, in contextul reducerii cu 10% a cheltuielilor publice cu bunuri și servicii, in vederea asigurarii fondurilor pentru programul "Sprijin pentru Romania".

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata astazi,…

- Romania se imprumuta la dobanzi de circa 6,7%, similar sau apropiat de Ungaria si Polonia, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a precizat, din nou, ca tara se imprumuta foarte scump de aproximativ 10 ani.

- Inflatia a crescut mai rapid decat s-a prognozat si vor mai fi doua sau trei luni complicate, iar solutia la acest puseu inflationist va fi productie mai mare, deci oferta mai mare, a declarat, saptamana trecuta, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, potrivit…

- Potrivit Standard & Poor's, ratingul Romaniei este sustinut de statutul de membru al Uniunii Europene si accesul robust la finantarea de pe pietele internationale de capital. De asemenea, riscurile generate de conflictul din Ucraina sunt atenuate de perspectiva absorbtiei unui volum important de fonduri…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este ‘exclus’ ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. ‘Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii…

- Intrebat, luni aseara, daca tinta de deficit bugetar din acest an va crestem avand in vedere sumele alocate de la buget pentru pachetul de masuri ”Sprijin pentru Romania”, ministrul Finantelor raspunde ca la realizarea programului s-a tinut cont de ipoteza unei mai bune colectari la buget ”Nu. In…

- Romania a obtinut de la Comisia Europeana o flexibilizare a modului de utilizare a fondurilor europene, astfel ca 70-80% dintre noile masuri pentru mentinerea puterii de cumparare a romanilor ar putea fi sustinute cu bani UE, a afirmat, marti, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.