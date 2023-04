Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, le-a propus liderilor PSD, PNL și UDMR, in ședința coaliției, masuri pentru reducerea cheltuielilor pentru incadrarea in deficitul bugetar, conform unor surse participante la discuții.

- Surse oficiale ne-au confirmat ca se fac astfel de demersuri. Ministerul de Finanțe incearca acum sa introduca o noua componenta in calculul acelui procent de 75% din cifra de afaceri a comapniilor care ar trebui sa plateasca taxa de solidaritate.Mai exact, ministerul condus de Adrian Caciu ar dori …

- Resortul stabilirii tarifelor de referinta la politele RCA este al Autoritatii de Supraveghere Financiara, spune ministrul de Finante, Adrian Caciu: „Si eu cred ca sunt prea ridicate”. El afirma ca piata de asigurari trebuie sa se diversifice. „Trebuie, din punctul meu de vedere, ca piata de asigurari…

- “Reforma va fi facuta asa cum este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta. Bani Romania are, problema este daca este oportun sa duca mai multi bani sau mai putini bani. PNRR-ul ne spune ca trebuie sa reducem ponderea cheltuielilor in PIB cu aceste pensii de serviciu, asta vom face.…

- Bulgaria va adera la moneda euro inainte Romaniei. Mai exact, daca va indeplini toate criteriile de aderare, țara vecina ar putea adera la zona euro incepand din 1 ianuarie 2025, potrivit declarațiilor vicepreședintelui Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, scrie presa internaționala. Ce a declarat…

- Bulgaria ar putea intra in zona euro din ianuarie 2025 daca indeplinește toate criteriile de intrare, a declarat joi, 23 februarie, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.Bulgaria a renunțat, saptamana trecuta, la obiectivul de a adopta moneda euro in ianuarie 2024, deoarece…

- Prețul pentru un litru de benzina sau motorina s-a majorat cu 10 bani in mai puțin de o saptamana.,In plus, Petrom a intrat in conflict deschis cu statul roman dupa ce a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate. Dupa scandalul refuzului companiei OMV Petrom de a plati in Romania taxa…

- Anul 2022 s-a incheiat cu o rata anuala a inflației de 16,4%, o scadere ușoara fața de noiembrie 2021, cand era 16,8%, arata datele publicate vineri, 13 ianuarie 2023, de Institutul Național de Statistica. Fața de decembrie 2021, cand era 8,2%, rata inflației este acum dubla. In decembrie 2022, cel…