Stiri pe aceeasi tema

- Amenințat cu un val de proteste nu doar de catre profesori, ci și de polițisti și de angajații din Sanatate, Guvernul vrea sa majoreze prin OUG și salariile acestora pana la nivelul maxim de salarizare prevazut in lege pentru anul 2022. Creșterile salariale s-ar aplica incepand din luna iunie 2023.…

- Presedintele Romaniei va gira un acord politic semnat de toate partidele aflate la guvernare, care va contine grila salariala si termene clare de aplicare, au anuntat marti liderii sindicatelor din Educatie, la finalul discutiilor cu presedintele Klaus Iohannis.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a reacționat sambata dupa ce prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan l-a acuzat ca nu a gasit pana acum bani pentru creșterea salariilor profesorilor.

- In legatura cu o posibila greva generala a sindicaliștilor din Sanatate, ministrul Rafila spune ca revendicarile sunt ”indreptațite” și pot fi rezolvate, dar ”etapizat”. Pe termen scurt, ar putea fi rezolvate revendicarile legate de contractul colectiv de munca, tichetele de masa și de vacanța, precum…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual spune ca ordonanta Guvernului privind masurile fiscale este pentru ”bugetarii de rand”, in timp ce ”beneficiarii titlului de doctor” nu sunt afectati de prevederile acesteia. Sindicalistii mai arata ca in aceasta ordonanta nu se precizeaza…

- Guvernul a pus in dezbatere publica proiectul așa-numitei Ordonanțe a austeritații, care taie multe dintre cheltuielile prevazute in bugetul public pentru 2023. In urma acestui document, sindicatul Național al polițiștilor și a personalului contractual (SNPPC) a reacționat printr-un comunicat de presa.…

- Europarlamentarul Dragos Benea (PSD) a declarat marti seara, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca rotativa guvernamentala va fi facuta o data cu rectificarea bugetara, deci asta inseamna ca dupa 1 iulie. El a mentionat ca nu este o problema o intarziere de o luna, ci important…

- ■ prin ordin al ministrului de finante, salariile bugetarilor, aferente lunii martie 2023, vor fi achitate mai devreme ■ primele salarii vor fi virate in cardurile personalului din Educatie ■ Potrivit Ordinului nr. 1247 din 28 martie 2023, emis de Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, salariile bugetarilor,…