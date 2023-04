Stiri pe aceeasi tema

- In Guvern și mai ales la Ministerul de Finanțe este panica mare din cauza deficitului la bugetul de stat. ANAF nu a colectat cat s-a previzionat, iar pericolul cel mare este ca va crește deficitul bugetar.Ministrul de Finanțe le-a explicat liderilor coaliției de guvernare problema și propune reducerea…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat, marti, ca Guvernul va aproba cel mai tarziu saptamana viitoare hotararea cu privire la asigurari, conform Agerpres.Ministrul de Finante a fost intrebat daca este o masura sustenabila cea propusa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca toate companiile…

- La ședința de la Senat in care ministrul de finanțe, Adrian Caciu, fusese invitat sa dea explicații despre starea economiei au fost prezenți circa o treime dintre parlamentari . Senatorii PSD, PNL și UDMR au preferat sa absenteze, iar bancile au ramas goale in cele 60 de minute in care ministrul vorbea…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, este chemat de USR la Ora Guvernului, in Senat, sa explice motivele pentru care deficitul bugetar al Romaniei a atins niveluri record, iar costurile de finanțare sunt unele dintre cele mai mari din Uniunea Europeana.

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, spune ca OMV va plati taxa de solidaritate. El afirma ca a solicitat Comisiei Europene sa faca o norma de interpretare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Anul 2022 s-a incheiat cu o rata anuala a inflației de 16,4%, o scadere ușoara fața de noiembrie 2021, cand era 16,8%, arata datele publicate vineri, 13 ianuarie 2023, de Institutul Național de Statistica. Fața de decembrie 2021, cand era 8,2%, rata inflației este acum dubla. In decembrie 2022, cel…