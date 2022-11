” Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (…) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi avea si in trimestrul patru. Pentru asta, tot Guvernul trebuie sa lucreze la masuri de restartare a economiei. (…) Asta este semnalul cel mai important pentru cei care decid, dar si pentru corporatii”, a afirmat Adrian Caciu, miercuri seara, la Digi 24. Ministrul a estimat ca Romania nu va inregistra, anu viitor, o scadere economica, el fiind de parere ca va fi o crestere…