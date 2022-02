Câciu: Nu sunt adeptul taxelor noi Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, afirma, vineri, ca statul si-a asumat, prin PNRR, o reforma care vizeaza revizuirea unor tipuri de impozite. Caciu sustie ca nu este adeptul introducerii de noi taxe, ci avanseaza ideea ”ajustarii” regimului fiscal in unele zone ale economiei, in special pe zona ”informala” a acesteia. In plus, titularul portofoliului Finantelor avanseaza ideea reducerii taxelor pe munca, despre care spune ca are reclamatii din mai multe zone ca sunt foarte mari. ”Statul roman si-a asigurat prin PNRR o reforma fiscala care vizeaza revizuirea unor tipuri de impozite.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

