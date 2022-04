Adrian Caciu a fost intrebat, joi, la finalul sedintei de Guvern, daca ne putem astepta in perioada urmatoare la inghetari de salarii si de pensii sau de concedieri in sistemul bugetar, avand in vedere ca datoria publica este in crestere. “Stiu ca exista o citire in litera legii, nu in spiritul legii. Legea responsabilitatii fiscal bugetare are in vedere si situatii in care, de exemplu, faci imprumuturi pentru investitii. Deci, nu se aplica exact o inghetare de drept daca noi avem imprumuturi pentru investitii, iar cresterea temporara a datoriei peste 50 la suta se datoreaza, de exemplu, punctului…