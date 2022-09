Stiri pe aceeasi tema

- ” Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,505 miliarde euro (comparativ cu 3,830 miliarde euro in perioada ianuarie – iulie 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,153 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- ”In perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,645 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 93,691 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- In perioada ianuarie - iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,64 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naționala. Datoria externa pe termen lung a insumat 93,69 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe) iar datoria externa pe termen scurt era…

- Romania ar putea atrage un volum de investitii de cel putin doua miliarde de euro pana la finalul anului, zonele de interes pentru investitorii cu capital strain fiind cele din proximitatea Capitalei, din Banat, Crisana si Moldova, arata o analiza de specialitate, publicata marti. Fii la curent…

- “Din cifrele care au fost publicate saptamana aceasta rezulta ca in ultimele cinci luni investitiile directe straine in Romania au crescut cu 53,1%. Este un lucru, este un fapt cat se poate de evident si imbucurator, pentru ca reusim prin deciziile si masurile pe care le-am luat si le vom lua in continuare…

- Premierul Nicolae Ciuca sustine ca solutiile Guvernului pentru sustinerea economiei si protejarea cetatenilor de efectele crizelor pe care le traversam au primit doua noi validari, astfel ca investitiile straine directe in Romania au crescut cu peste 50%in primele cinci luni ale anului, fata de aceeasi…