Prim-ministrul Marcel Ciolacu: Ne concentram in continuare serios asupra a ceea ce avem de facut pentru depunerea cererii de plata numarul 3, prin care Romania va beneficia de peste 3 miliarde de euro Premierul Marcel Ciolacu a analizat astazi, impreuna cu membri ai Cabinetului, stadiul indeplinirii…

- „Vreau sa ne concentram in continuare serios asupra a ceea ce avem de facut la nivelul Guvernului pentru depunerea cererii de plata numarul 3, prin care Romania va beneficia de peste 3 miliarde de euro, atat sub forma de grant, cat si imprumut. Sunt bani de care cetatenii romani, comunitatile locale…

- Subiectul suspendarii fondurilor europene nu a fost pus nicio clipa pe masa discutiilor cu Comisia Europeana, noi fiind in etapa in care avem o procedura deschisa care ne spune sa trebuie sa avem o abordare progresiva cu privire la reducere deficitului si, daca masurile ar fi insuficiente, Comisia ar…

- „Subiectul suspendarii fondurilor europene nu a fost pus nicio clipa pe masa discutiilor cu Comisia Europeana”, a declarat, marți, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, adaugand ca „noi, fiind in etapa in care avem o procedura deschisa care ne spune ca trebuie sa avem o abordare…

- Angajamentul pe care ni l-am luat in Guvern sunt ca toate jaloanele si tintele aferente Cererii de plata 3 sa fie gata la 15 octombrie, a spus Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu. Neindeplinirea acestui jalon ar fi, potrivit oficialului, un esec, iar pierderea este estimata la 1,4 miliarde de…

- “Ceea ce trebuie sa fie garantat pentru Romania este sa nu aiba sincope in relatia cu Comisia Europeana, fiind in procedura de deficit excesiv in sensul de alte riscuri care pot aparea pentru ca nu isi indeplineste o serie de angajamente chiar daca acestea vor fi restructurate si trebuie sa tineti cont…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…