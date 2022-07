Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a venit cu precizari despre executia bugetara dupa sase luni, subliniind ca sunt atat parti bune, cat si mai putin bune din activitatea Guvernului. In ceea ce priveste aspectele negative, Caciu a vorbit de stadiul investitiilor.

- Execuția bugetara pe primele 6 luni ale anului arata atat parțile bune, cat și cele mai puțin bune ale activitații Guvernului, spune, marți, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Acesta spune ca partea mai puțin buna in ultimele 6 luni este legata de invest

- „Executia bugetara pe primele 6 luni ale anului arata atat partile bune, cat si cele mai putin bune ale activitatii Guvernului. Partile bune sunt cele referitoare la stabilitate si indicatorii macroeconomici, reducerea deficitului public, cresterea colectarii veniturilor fiscale precum si o revenire…

- Guvernul se afla deja in procedura de rectificare bugetara, pentru ca alta era conjunctura la inceputul acestui an, cand s-a facut bugetul, iar peste acel buget s-au adaugat 30 de miliarde de lei, a spus vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- “Am propus azi Guvernului ca, la rectificarea bugetara care va avea loc in scurt timp, sa alocam fondurile pentru plata despagubirilor catre familiile victimelor din dosarul “Colectiv”, a spus Caciu. Ministrul arata ca ”solutia a fost sustinuta de intreaga echipa guvernamentala, astfel incat institutiile…

- MInistrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, faptul ca a propus Guvernului ca la urmatoarea rectificare bugetara, care va avea loc „in scurt timp”, sa aloce banii pentru plata despagubirilor catre familile victimelor din dosarul „Colectiv”.

- Deputatul AUR Adrian Axinia a sustinut, luni, in plen, ca executia bugetara arata ''falimentul politicilor fiscale'' ale actualului Guvern, criticandu-l pe ministrul de Finante, Adrian Caciu, invitat la dezbaterea "Ora Guvernului", la solicitarea USR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata…