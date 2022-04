Câciu: Exclus să creştem taxe şi impozite în acest an “Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. Suntem intr-o situatie complicata”, a afirmat, luni, ministrul Finantelor. El a precizat ca ”trebuie sa fim uniti pentru a trece cu mai multa intelegere peste aceste activitati”. “Nu e doar la noi, e in toata Europa, trebuie sa fim uniti si solidari, daca ne intrebam ce facem peste 10 ani, e prematur. Trebuie sa ne ajutam impreuna sa trecem cu mai multa intelegere peste acest moment. Guvernul nu va lasa pe nimeni in urma”, a explicat Adrian Caciu. El a mai completat ca, atunci cand o persoana este bolnava, i se aplica masuri de urgenta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

