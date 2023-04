Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu exista o gaura de 20 de miliarde de lei, ceea ce am facut noi, ca analiza, a dus la concluzia ca este necesar sa facem o ajustare pana la final de an, pe o anvelopa de 20 de miliarde dar la momentul in care discutam nu avem aceasta problema. E adevarat, trimestrul unu a venit cu incasari mai mici…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca ministerul pe care il conduce va realiza in perioada urmatoare o analiza in vederea ajustarii cu 20 de miliarde de lei a cheltuielilor in bugetul statului.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Adrian Caciu anunta ca in coalitie s-a decis o ajustare cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. El a precizat ca toate masurile sunt sunt posibile, pentru ca trebuie sa ajustam cheltuielile bugetare, ajustarea nu va afecta pachetul social cu care aceasta coalitie a venit si nici…

- Parlamentarul iesean este de parere ca dupa ce au sabotat sistemul de educatie, guvernantii au avut grija sa impovareze copiii din Romania, facandu-i datori pana devin adulti. Risipa de bani incurajata de Guvern, pe sinecuri si pensii speciale, explica scumpirile si ratele mari, precum si dobanzile…

- Adrian Caciu se arata optimist privind inflația la finalul anului 2023. Prognoza facuta de ministrul Finanțelor include o singura cifra. Ministrul Finantelor , Adrian Caciu a anuntat, sambata, ca la finalului acestui an inflatia in Romania va fi cu o singura cifra. Caciu estimeaza ca aceasta ar putea…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat sambata, la Antena 3, ca trecerea la impozitare progresiva nu se poate face „din orgoliu doctrinar”, ci doar dupa digitalizarea ANAF. Reamintim ca liderii social-democrați doresc schimbarea sistemului de impozitare și renunțarea la actuala cota…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…