Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 7 decembrie 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale condus de catre Petre Daea anunța cu mare tam-tam ca Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS) al Romaniei prin care fermierii romani și agricultura romaneasca vor beneficia de 15,83 miliarde de euro a fost aprobat de Comisia…

- ”PNRR e foarte important, pentru ca e vorba de bani pe care bugetul national nu-i are pentru investitii. Deci, evident ca este o prioritate nationala ca PNRR sa continue”, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de rpesa, Nicusor Dan. Intrebat daca face un apel catre Guvern si partidele din coalitie…

- Romania trebuie sa reduca deficitul de cont curent si deficitul balantei comerciale pentru o crestere a ratingului de tara, a aratat, sambata, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Reactia ministrului vine dupa ce agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca pana acum abordarea in ceea ce priveste pensiile speciale a fost „una electorala” si niciun partid politic nu a avut o „abordare corecta” pentru a rezolva aceasta problema. „De aproape patru ani, cu totii consideram ca e nevoie de o reforma a pensiilor…

- Statul e pe cale sa dețina propria companie de asigurari. Adrian Caciu a cerut CEC ca intr-o luna sa se autorizeze la ASF. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca este de acord ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. „Nu…

- “Avem nevoie de voci romanesti care sa reprezinte interesele mediului de afaceri la nivel european si mondial, iar acum avem o sansa in plus. Romania si antreprenorii romani pot fi mai bine reprezentanti la nivel european prin intermediul noului instrument consultativ Business Advisory Group al programului…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, cat va ajunge inflatia. „In privinta inflatiei, imi pastrez prudenta de a spune ca la final de an vom avea o cifra. Unii spun ca de la jumatatea anului, eu vreau sa fiu mai prudent in aceasta situatie. As putea spune chiar sub 9%, cam 8%. De ce…

- Dupa ce a intrat in vigoare Hotararea de Guvern ce prevede actualizarea salariului de grad, politistii din Romania au incasat salarii mai mari pentru luna ianuarie 2023, salarii care le-au intrat in cont la jumatatea lunii februarie.Vorbim despre o crestere a salariului cu sume cuprinse intre 180 si…