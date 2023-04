Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Adrian Caciu anunta ca in coalitie s-a decis o ajustare cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. El a precizat ca toate masurile sunt sunt posibile, pentru ca trebuie sa ajustam cheltuielile bugetare, ajustarea nu va afecta pachetul social cu care aceasta coalitie a venit si nici…

- Parlamentarul iesean este de parere ca dupa ce au sabotat sistemul de educatie, guvernantii au avut grija sa impovareze copiii din Romania, facandu-i datori pana devin adulti. Risipa de bani incurajata de Guvern, pe sinecuri si pensii speciale, explica scumpirile si ratele mari, precum si dobanzile…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a angajat o companie globala de consultanta pentru a realiza o analiza actuariala independenta a contractelor de reasigurare incheiate de Euroins, arata directorul BERD pentru Europa Centrala si de Sud Est, Charlotte Ruhe, intr-o scrisoare transmisa…

- Guvernul a aprobat plafonul pentru ”Noua Casa 2023”. Aprobarea va fi mai rapida și se va epuiza pana la jumatatea anului Guvernul a aprobat plafonul de 1,5 miliarde lei pentru programul ”Noua Casa 2023”, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Noutatea va fi aprobarea mai rapida, cel puțin…

- Guvernul a aprobat plafonul de 1,5 miliarde lei pentru programul ‘Noua Casa 2023’, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. ‘Astazi, Guvernul a aprobat plafonul pentru programul ‘Noua Casa’ pentru anul 2023, un plafon in valoare de 1,5 miliarde de lei. Face parte, daca vreti, aceasta aprobare…

- Guvernul a aprobat plafonul pentru programul Prima Casa, pentru anul 2023, un plafon in valoare de 1,5 miliarde de lei. Anunțul a venit de la ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, la finalul ședinței de guvern de joi. In cazul in care acest plafon va fi epuizat, fondurile ar putea fi suplimentate – reiese…

- Guvernul a aprobat joi plafonul de garanții de 1,5 miliarde de lei pentru programul Noua casa, iar ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat ca iși dorește ca acest plafon sa fie epuizat pana la jumatatea anului și sa fie suplimentat.