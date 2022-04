Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a finalizat noua schema de ajutor de stat pentru susținerea și finantarea proiectelor de investitii cu impact major in economie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- „Economia locala va fi sustinuta, iar dialogul cu mediul de afaceri este esential pentru a afla necesitatile reale ale economiei! Aceasta a fost concluzia intalnirilor pe care le-am avut in ultimele doua zile, impreuna cu colegul meu, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, la Bistrita”, a scris ministrul…

- Economia locala va fi sustinuta, iar dialogul cu mediul de afaceri este esential pentru a afla necesitatile reale ale economiei, a transmis, duminica, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, precizand ca aceasta a fost concluzia intalnirilor pe care le-a avut in ultimele doua zile, impreuna cu ministrul…

- Ministerul Finantelor, prin FNGCIMM, a aprobat un numar de peste 2.016 garantii, in valoare de peste 1 miliard de lei, pentru credite in valoare de 1.219.051.695 lei, in prima luna de la lansarea programului care sprijina si incurajeaza investitiile in economia romaneasca.

- Reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL) transmit un mesaj de incredere in economia romaneasca, in companii si antreprenori, pentru traversarea acestei noi crize globale, si afirma ca romanii au dat dovada in ultimele saptamani ca sunt "oameni curajosi si altruisti". Fii la curent cu…

- Covid-19 a fost un soc economic masiv, dar a fost contracarat cu un raspuns impresionant de masuri de sprijin, iar economia romaneasca a dat dovada de rezistenta si redresarea este in curs, arata rezultatele Sondajului de investitii al Bancii Europene de Investitii (BEI) 2021, conform Agerpres. Fii…

- Disponibilitatea fortei de munca calificate si dezvoltarea infrastructurii se afla in topul prioritatilor pentru mediul de afaceri german din Romania, a declarat Sebastian Metz, director general si membru in Consiliul Director al AHK Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Scopul nostru este ca toate firmele care isi vad onest de afaceri sa fie sprijinite, dupa doi ani in care economia a primit numeroase socuri, iar masurile de sprijin au venit cu intarziere sau au reprezentat doar promisiuni! Am propus o serie de modificari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala…