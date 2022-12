Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a afirmat ca Romania are cea mai stabila economie din regiune, iar acest an se incheie cu o crestere care va depasi 5- si anul 2023 va fi unul al reformelor, investitiilor si sprijinirii categoriilor vulnerabile. „Dragi romani, In cel mai complicat an din perspectiva…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, dupa explozia produsa in centrul Rusiei la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, ca din datele Transgaz reiese ca Romania nu este afectata de incident. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca intensificarea atacurilor rusești in Ucraina nu reprezinta o creștere a riscurilor pentru Romania. Iohannis a spus ca atacurile Rusiei asupra civililor sunt inacceptabile, iar Romania le condamna oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania are o rata de absorbtie de 67% pentru cadrul financiar 2014-2020, in conditiile in care acesti bani mai pot fi absorbiti pana in decembrie 2023, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pana la acest moment, nivelul de absorbtie pentru perioada alocarii 2014-2020…