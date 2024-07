Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea proiectelor contractate pe fonduri europene se ridica, la acest moment, la 15 miliarde de euro, fata de cele 1,5 miliarde de euro la finalul anului 2016, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la evenimentul de lansare a unei noi editii a "Cartei Albe…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, susține ca Antibiotice Iași va putea beneficia de investiții de 100 de milioane de euro pentru producția de medicamente critice in Romania. „Ne aflam in curs de negociere cu Comisia Europeana”

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța pe pagina sa de Facebook ca deja au fost incheiate in țara noastra contracte de peste 6 miliarde de euro pentru proiectele depuse pentru programele din Politica de Coeziune 2021-2027.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca valoarea contractelor incheiate pentru proiectele finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027 ajunge la 6 miliarde de euro și va ajunge la 10 miliarde la sfarșitul lunii iunie. „Contracte in valoare totala de 6 miliarde euro…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca, in prezent, sunt incheiate contracte in valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, desi PNRR-ul Romaniei este de doar 28,5 miliarde. The post FONDURI PNRR Romania a incheiat contracte peste bugetul alocat din PNRR first appeared…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca, in prezent, sunt incheiate contracte in valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, desi PNRR-ul Romaniei este de doar 28,5 miliarde. Acest lucruarata ca exista cerere pentru investitii, apreciaza ministrul Caciu.

- Creditarea ipotecara a crescut cu aproape 30%, in primele luni ale acestui an. Suma totala a banilor imprumutați de romani pentru achiziția de locuințe a depașit 1 miliard de euro. Totalul creditelor ipotecare noi acordate in primele trei luni ale acestui an a fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro…

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…