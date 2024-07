Stiri pe aceeasi tema

- Eficiența și transparența sunt esențiale pentru funcționarea optima a instituțiilor publice. Iar digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) din Romania devine o necesitate stringenta. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, fost ministru de Finanțe, a subliniat…

- Anunțul lui Adrian Caciu Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a declarat duminica, la PrimaNews , ca electoratul așteapta ca PSD sa aiba un candidat propriu la președinție, considerand aceasta așteptare drept normala. Acesta a subliniat necesitatea unui „președinte-jucator, capabil sa deschida…

- Incepand cu data de 14 iunie, aproximativ 2,6 milioane de romani aflați in situații vulnerabile vor incepe sa primeasca o noua tranșa de 250 de lei pe cardurile sociale destinate pentru alimente sau mese calde. Anunțul a fost facut de catre Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu,…

- „Investitii productive de 26,9% din PIB in 2023!!! 87,3 miliarde euro, valoarea bruta a acestora! Potrivit datelor publicate de Eurostat privind dinamica investitiilor in anul 2023, Romania a avut cea mai ridicata pondere a investitiilor productive (Formarii brute de capital fix) in PIB din ultimii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a anuntat ca „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale”, deoarece a fost lansat in dezbatere publica…

- „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale. Am lansat in dezbatere publica ghidul pentru aceasta schema de sprijin finantata din capitolul RepowerEU al PNRR, iar…

- ”Asa cum spuneam la inceputul anului, salariul mediu net de peste 1000 euro va deveni normalitate in 2024. Iata ca cifrele de la Institutul National de Statistica ne confirma acest lucru: Salariul mediu net a depasit 1000 euro/luna, ajungand la 1043 eur in valoare nominala”, a scris Adrian Caciu pe…

- A facut anunțul! Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu , a declarat ca avem evaziune foarte mare. „10% din PIB vi se pare puțin? 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi in fiecare an”, a spus el, aratand ca realitatea ne spune ca evaziunea fiscala ramane constanta. Ministrul…