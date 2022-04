Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a transmis joi, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost aprobata schema de ajutor de stat pentru investitiile majore in economie, o schema in valoare de 200 de milioane de euro cu accent pe industria prelucratoare, pe transporturi, pe asistenta sanitara si sociala.

- Executivul a aprobat joi schema de ajutor de stat pentru investitii majore in economie, care, impreuna cu alte masuri de interventie si sprijin contribuie la trecerea la o economie de productie, a anuntat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern.

- Guvernul va aproba astazi schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economie a caror valoare initiala va fi de minim 1 milion de euro, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. „Astazi vom aproba schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitii in economia Romaniei a caror valoare…

- Guvernul va aproba, joi, schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economie a caror valoare initiala va fi de minim 1 milion de euro, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca guvernul va aproba in ședința de joi schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economie a caror valoare initiala va fi de minim 1 milion de euro.

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme romanești de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane euro, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat vineri ca a constatat ca o schema bulgara de 30,7 milioane de euro pentru a-i sprijini pe transportatorii aerieni afectati de pandemia de coronavirus este in conformitate cu Cadrul temporar de ajutor de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca astazi s-a inchis si schema de ajutor HORECA si ca este vorba de o infuzie de capital in ceea ce inseamna activitatea turistica de peste 400 de milioane de euro, in doar doua luni,…