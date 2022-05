Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Regional de la Craiova va primi o finanțare de 368 de milioan de euro. Este Al treilea imprumut din seria finanțarilor acordate de Banca Europeana de Investiții (BEI). Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, și vicepreședintele Bancii Europene de Investiții, Christian Kettel Thomson, au discutat…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca nu a alocat inca o suma pentru masa de Paște, dar ca nu vede relevanța daca sunt 1 leu, 2 lei, 10 lei ori 1000 de lei. „O suma care mie mi se pare normala, unui alt om i se pare prea mare, altuia i se pare insuficienta.” Acesta spune ca cel mai important…

- Pilonul 2 de Pensii in Romania. Cați romani și-au transferat contribuțiile in sistemul public, numarul e jenant. Doar 714 romani au cerut transferul viitoarelor contribuții aferente Pilonului II catre sistemul public de pensii, adica Pilonul I, de cand s-a introdus aceasta posibilitate prin controversata…

- Ministrul Finantelor spune ca exclude propunerea lui Florin Cițu de reducere a CAS. PNL atrage atentia ca ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, ar trebui sa stie ca masura de reducere a CAS cu 5% este pozitiva pentru toti romanii si pentru economie.Printre masurile analizate se numara acordarea…

- PNL atrage atentia ministrului Finantelor, Adrian Caciu, si PSD ca reducerea CAS cu 5% este o masura pozitiva pentru toti romanii si pentru economie, mentionand ca reprezinta singura modalitate „corecta si nediscriminatorie” de crestere a tuturor veniturilor. „Reducerea CAS de la 25% la 20% inseamna…

- „Este singura modalitate corecta si nediscriminatorie de crestere a veniturilor romanilor, atat a celor care lucreaza la stat, cat si a celor din mediul privat. Masura de reducere a contributiilor cu 5% ar avea impact pozitiv si asupra unei parti dintre pensionari care, incepand din acest an, trebuie…

- Despre dobanzile mari la care se imprumuta statul, acuzatie facuta de liderul PNL Florin Citu, ministrul Finantelor a spus: ”Romania se imprumuta la dobanzile pe care le-a stabilit prin strategia fiscal bugetara, si as vrea sa observati ca se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflatie”. Ministrul…

- In urma cu trei ani, Parlamentul Romaniei adopta o noua privind sistemul public de pensii, este vorba de Legea nr. 127/2019, care pentru moment nu este inca in vigoare, actul legislativ urmand a intra in vigoare de anul viitor. Conform modificarilor aduse prin noua lege, angajatorii din Romania vor…