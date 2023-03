Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea, afirma ca europarlamentarul PNL Rares Bogdan da vina pe Ministerul Finantelor, in loc sa il intrebe pe ministrul Energiei Virgil Popescu de ce a esuat la negocierea regulamentului european care impune limitele pentru care compania OMV plateste sau nu taxa…

- Comisia Europeana si-a manifestat deschiderea de a dialoga in continuare cu autoritatile romane in ceea ce priveste modul de interpretare a calculului cifrei de afaceri a companiilor care intra sub incidenta Regulamentului privind masurile de urgenta in domeniul energiei, iar acest dialog va continua…

- Ministrul grec pentru afaceri europene Miltiadis Varvitsiotis a cerut luni finantarea de la bugetul Uniunii Europene a construirii gardurilor de la frontierele externe, argumentand ca barierele fizice au redus sosirile de migranti in Europa, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Varvitsiotis a spus ca…

- "Toti am cazut in capcana unor jocuri meschine intre PSD si PNL care se afla acum in pragul rotativei. Ati vazut, PNL da vina pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu, ca n-ar fi redactat bine OUG. Din partea cealalta se arata cu degetul catre ANAF, care este la PNL si (catre - n.r.) secretarul de stat…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (...) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la…

- Guvernul a aflat ca nu poate reduce pragul din cifra de afaceri de la care se aplica taxa, conform raspunsului Comisiei Europene, citat de Profit.ro . Bucureștiul așteapta lamuriri in privința modului in care se calculeaza cifra de afaceri. Comisia Europeana a transmis un prim raspuns la intrebarile…

- Reinhard Florey, CFO (Chief Financial Officer) OMV Austria, este vineri, 27 ianuarie, intr-o vizita neprogramata la București pentru a se intalni cu conducerea OMV Petrom, deținuta de compania de stat austriaca.Miza vizitei de la București este taxa de solidaritate introdusa de UE in toate statele membre,…

- Comisia Europeana inițiaza proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul mediului,energiei, climei si protectia naturii, , conform unor informari ale Bruxelles-ului. Comisia a solicitat Romaniei sa iși respecte angajamentele de reducere pentru mai mulți poluanți atmosferici, astfel cum impune …