Stiri pe aceeasi tema

- Absorbtia fondurilor europene poate fi accelerata prin introducerea in flux, cu mai mult curaj, a sistemului bancar, ca si finantator in avans fata de stat, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu."Absorbtia fondurilor europene poate fi facilitata si accelerata…

- Subiectul suspendarii fondurilor europene nu a fost pus nicio clipa pe masa discutiilor cu Comisia Europeana, noi fiind in etapa in care avem o procedura deschisa care ne spune sa trebuie sa avem o abordare progresiva cu privire la reducere deficitului si, daca masurile ar fi insuficiente, Comisia ar…

- Absorbtia fondurilor europene poate fi accelerata prin introducerea in flux, cu mai mult curaj, a sistemului bancar, ca si finantator in avans fata de stat, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, noteaza Agerpres.

- „Subiectul suspendarii fondurilor europene nu a fost pus nicio clipa pe masa discutiilor cu Comisia Europeana”, a declarat, marți, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, adaugand ca „noi, fiind in etapa in care avem o procedura deschisa care ne spune ca trebuie sa avem o abordare…

- “Ceea ce trebuie sa fie garantat pentru Romania este sa nu aiba sincope in relatia cu Comisia Europeana, fiind in procedura de deficit excesiv in sensul de alte riscuri care pot aparea pentru ca nu isi indeplineste o serie de angajamente chiar daca acestea vor fi restructurate si trebuie sa tineti cont…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor. “O sa fiu succint, evident, va transmit…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor.

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor."O sa fiu succint, evident, va transmit…