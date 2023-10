Stiri pe aceeasi tema

- „Subiectul suspendarii fondurilor europene nu a fost pus nicio clipa pe masa discutiilor cu Comisia Europeana”, a declarat, marți, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, adaugand ca „noi, fiind in etapa in care avem o procedura deschisa care ne spune ca trebuie sa avem o abordare…

- Urmatoarea tranșa a voucherelor sociale va fi virata in jurul datei de 15 octombrie, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu „In luna octombrie vor fi alimentate cardurile pentru alimente cu o noua tranșa de 250 de lei pentru peste 2,5 milioane de persoane eligibile…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, caruia ii solicita prelungirea termenelor de implementare a proiectelor de investiții finanțate din fondurile aferente cadrului financiar 2014-2020."Este de apreciat faptul ca ...

- Bugetul pe 2023 a fost facut pe o serie de prognoze puse la dispozitie de Comisia Nationala de Prognoza si de catre Banca Nationala, iar deficitul vine, practic, din prognoze, din estimari si din modul in care au evoluat incasarile ANAF, a afirmat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- “Ceea ce trebuie sa fie garantat pentru Romania este sa nu aiba sincope in relatia cu Comisia Europeana, fiind in procedura de deficit excesiv in sensul de alte riscuri care pot aparea pentru ca nu isi indeplineste o serie de angajamente chiar daca acestea vor fi restructurate si trebuie sa tineti cont…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor. “O sa fiu succint, evident, va transmit…

