- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a facut declarații la Palatul Parlamentului și a menționat ca relația cu Klaus Iohannis s-a desfașurat intr-o maniera productiva. Liderul politic a ținut sa precizeze ca, in trecut, s-a retras din cursa pentru șefia PNL pentru ca Iohannis sa poata avea…

- Primarul Municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a declarat ca Partidul National Liberal nu intra la Guvernare, daca nu era presedintele Klaus Iohannis si ca actualul presedinte al partidului nu mai poate sa duca partidul la nivelul urmator, argumentand ca rolul sau a fost important la alegerile europarlamentare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Anunțul a fost facut de Cristian Bacanu, fostul candidat PNL la Primaria Sectorului 5. Deputatul Cristian Bacanu, președintele PNL Sector 5, se numara printre liderii formațiunii care și au anunțat sprijinul pentru Florin Cițu in cursa pentru șefia partidului și a fost prezent la anunțul candidaturii…

- Constituția și ulterioare decizii ale CCR, care clarifica lucrurile, atribuie președintelui Romaniei un rol important in politica externa a țarii. Mai ales CCR, prin interpretarile date articolelor 80 și 91 din Constituție, a facut din președinte un soi de comandant suprem al diplomaților patriei, așa…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…