Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 13 ianuarie, The Mono Jacks a lansat noul single „Undeva”. O piesa modern rock mid-tempo ce culmineaza intr-un wall of sound captivant, „Undeva” vorbește despre framantarile fiecaruia dintre noi și cautarea unui sens. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming, iar la ora 17:00 va…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…

- BRUJA lanseaza “Pasareasca”, o piesa care schimba paradigma, intr-un peisaj muzical in care toata lumea vorbește despre povești de dragoste. BRUJA, o artista incisiva, cu o atitudine care nu poate fi ignorata, distruge orice stereotipuri legate de relații și transmite un mesaj puternic. „Pasareasca”…

- ,,Move like that”, piesa cu vibe de festival nascuta in cadrul proiectului UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este acum disponibila pe Spotify, YouTube, ‎Apple Music, Amazon Music și Deezer. ,,Move like that” este melodia produsa de Sambo și SBSTN și poate fi ascultata aici. ,,Move like that reprezinta…

- Formația KRYPTON a lansat astazi, 4 noiembrie 2022, un nou single, intitulat „Iarta-ma”, impreuna cu noul solist vocal – Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei. Noua melodie a trupei poate fi ascultata pe Youtube la linkul de mai jos: In toamna acestui an, trupa KRYPTON a inceput colaborarea…

- Matteo colaboreaza cu Zubi pentru un track pregatit sa ia cu asalt topurile muzicale si playlistele din intreaga lume – „Badder Than Bad”. Dupa ce a lansat piesa „A Little Bit”, alaturi de Idahams, Matteo revine cu un single in colaborare cu Zubi, artistul care a cucerit topurile cu hitul „sugar”. Piesa…

- Dupa ce au lansat impreuna albumul “Traume & Coșmaruri”, material ce a facut 500.000 de streams doar pe platforma Spotify in doar 3 zile, single-ul “Te Sun” by RAVA & NANE a ajuns numarul 1 pe toate platformele de streaming importante din Romania (Youtube, Spotify, Apple Music, Soundcloud etc.), fapt…

- Manuel Riva și m els formeaza o echipa demna de orice festival și lanseaza „It Feels Good”, o piesa cu o vibrație aparte, care poate sa vorbeasca pentru fiecare dintre noi. In esența, „It Feels Good” este o piesa despre teama de a parea vulnerabil, despre teama de a te deschide in fața oamenilor, probleme...…