- La 29 de ani, Nicolae Stanciu a cucerit titlul cu Wuhan Three Towns in decembrie și a bifat o performanța istorica: a cucerit titlul in patru țari diferite, Romania, Belgia, Cehia și China. In exclusivitate pentru GSP.RO, mijlocașul a dezvaluit care a fost modul in care a reușit in cariera. - N-ai timp…

- Creșterea traficului de pasageri de la 36.000 in 1996 la aproape 3 milioane in 2023 pe Aeroportul Internațional Cluj i-a impresionat pe participanții celei mai importante conferințe din aviație care incepe maine la Cluj-Napoca.

- Este doliu in lumea artistica din Romania. Virginia Zeani s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. A fost una dintre cele mai mari soprane de la noi din țara și a imparțit scena cu artiști de renume mondial. Virginia Zeani a murit in cursul zilei de luni, 20 martie. Anunțul trist a […] Source

- Tanarul s-a prezentat pe scena de audiții de la iUmor, sezonul 14, cu un numar de stand-up impecabil: „Mi-ar placea sa fie in deschidere la show-uri!”. Rețeta succesului a fost simpla: emoție pura și text curat! Iar pe Nelu Cortea l-a cucerit, motiv pentru care i-a lansat o invitație de nerefuzat!

- Pe 7 martie, de la ora 18.00, TVR transmite in direct prelegerea „Poate poezia salva lumea?”, din cadrul celei de-a treia ediții a Conferințelor Operei Naționale București – „Scena gandirii”.

- Smiley e „Regele difuzarilor”. A fost desemnat, recent, cel mai difuzat solist roman, de posturile de radio, conform topului realizat de o importanta firma de monitorizare. Care e cheia succesului? Razvan Popescu, realizator de emisiuni, la Radio Zu, ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, de…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova și Teatrul ACT București continua Stagiunea Colibri. ACTul 7 și revin cu un nou spectacol pentru publicul tanar și adult. Joi, 23 februarie, la ora 19:00 va fi prezentat pe scena Teatrului Colibri spectacolul „Ea și numai ea”, de Andrei Ivanov, regia Alexandru…

- De ce a aparut pe scena Prima Doamna a Americii la Grammy Prima Doamna a Americii, Jill Biden, a stralucit noaptea trecuta pe scena Premiilor Grammy. Cel mai așteptat eveniment al anului in industria muzicala s-a desfașurat pe arena Crypto.com din Los Angeles. Prima Doamna a vorbit despre cantarețul…