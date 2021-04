Cablurile submarine vor fi salvarea de la cutremure și tsunami Seismologii de la California Institute of Technology (Caltech), care lucreaza cu experți in optica de la Google, au dezvoltat o metoda de utilizare a cablurilor de telecomunicații subacvatice existente pentru a detecta cutremurele. Tehnica ar putea duce la imbunatațirea sistemelor de avertizare a seismelor și a tsunami-urilor din intreaga lume. O vasta rețea de peste un […] The post Cablurile submarine vor fi salvarea de la cutremure și tsunami first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

