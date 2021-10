Lista Cabinetului Ciolos si programul de guvernare vor fi depuse luni la Parlament. Potrivit Constituției, conducerile celor doua Camere urmeaza sa stabileasca data sedintei in care va fi dat votul de investitura. Noul Cabinet include sase ministri care au facut parte si din Guvernul Citu, dar și miniștri care au facut parte din Guvernul Cioloș […] The post Cabinetul propus Cioloș și programul de guvernare, depuse luni la Parlament. Care este procedura de investire a Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .