Cabinetul medical școlar, un lux în mediul rural Pe tot parcursul anului de invațamant, dar mai ales la inceputul acestuia, cabinetul medical școlar este foarte important, fiind prima linie a triajului epidemiologic. Dar, in mediul rural, cabinetul medical școlar este un lux. Datele arata ca inceputul anului școlar coincide adesea cu depistarea unor cazuri de pediculoza (paduchi) sau a unor focare de hepatita A. Pentru prevenirea raspandirii acestor boli un rol important il au parinții, dar și cabinetul medical din unitatea de invațamant. El are misiunea de a asigura sanatatea colectivitații de copii și tineri. Medicul sau asistentul din aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii Ligia Deca și Alexandru Rafila au semnat un Ordin comun prin care se aproba metodologia de reglementare a modului in care este asigurata asistența medicala pentru antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți, in unitațile de invațamant preuniversitar și superior. Cabinetele medicale din…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au semnat un ordin comun care aproba metodologia ce reglementeaza modul in care este asigurata asistenta medicala in unitatile de invatamant preuniversitar si superior. "Am semnat, impreuna cu ministrul Sanatatii, domnul Alexandru…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au semnat un ordin comun care aproba metodologia ce reglementeaza modul in care este asigurata asistenta medicala in unitatile de invatamant preuniversitar si superior."Am semnat, impreuna cu ministrul Sanatatii, domnul Alexandru…

- Spiru Haret a reușit sa puna pe picioare școala romaneasca și implicit, societatea noastra, ducand Educația aproape de oameni, adica, in mod deosebit in zonele rurale. De peste trei decenii de așa-zisa democrație in Romania, cei mai mulți dintre cei care au ocupat fotoliul pe care candva a stat parintele…

- ”In anul 2022, activitatea retelei sanitare si de ocrotire a sanatatii s-a desfasurat in aproximativ 66.000 unitati sanitare (54.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural), cu peste 700 de unitati mai multe decat in anul anterior. Pe principalele categorii de unitati, reteaua…

- Asociația Salvați Copiii lanseaza, impreuna cu Fundația OMV Petrom, proiectul „Primul pas spre Sanatate”, prin care vor fi dotate cu cele necesare 37 de cabinete de medicina de familie din mediul rural. Acestea se gasesc in 17 județe, inclusiv in Timiș. Echipamentele donate sunt destinate, in general,…

- Astazi se intra in cea de-a patra saptamana de greva in Educație, insa anul școlar nu se va prelungi. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Invațamantului, Ligia Deca. Profesorii nu se vor intoarce la ore nici astazi, dupa trei saptamani de greva generala. Sindicaliștii așteapta publicarea ordonanței…

- Guvernul Romaniei va aproba, duminica, 11 iunie, o Ordonanța de Urgența prin care probele de competențe de la Bacalaureat se echivaleaza cu mediile din liceu. De asemenea, prin aceeași OUG, testele de Evaluare Naționala pentru elevii din clasa a VI-a nu se mai susțin. Ambele masuri au fost anunțate…