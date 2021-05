Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat un acord unilateral de incetare a focului cu Hamas in Fașia Gaza, dupa 11 zile de violențe armate intre trupele israeliene și militanții palestinieni, informeaza Afp, citata de Agerpres . Nu este clar cand va intra in vigoare…

- Presedintele american, Joe Biden, si-a exprimat luni intr-o discutie cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, "sprijinul" pentru incetarea focului in fata escaladarii violentelor, a indicat Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele si-a exprimat sprijinul pentru incetarea focului", a afirmat Casa Alba…