Patriarhul Daniel: In aceste zile de grea incercare trebuie sa biruim frica prin credinta“

In Duminica a 3 a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Patriarhul Daniel a facut un apel la intarirea in credinta pentru a depasi situatia cauzata de Covid 19, scrie basilica.ro. "In aceste zile de grea incercare cand crucea… [citeste mai departe]