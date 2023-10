Stiri pe aceeasi tema

- “Astazi este o zi plina de semnificatii - ne pregatim pentru o a doua jumatate a lunii septembrie puternica. Puternica in ceea ce priveste activitatea noastra internationala cu partenerii si deciziile pe care le punem in aplicare aici, in Ucraina. Zeci de negocieri au fost deja planificate si exista…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca nu vor fi inchise spitale, insa trebuie gasite solutii pentru ca cetatenii sa beneficieze de servicii medicale de calitate, informeaza AGERPRES . „Nu vrem sa inchidem spitale, dar sa reconvertesti spitale in unitati medicale care ofera servicii…

- Mai multe spitale si centre de sanatate din Portugalia sunt nefunctionale din cauza unei greve de trei zile a medicilor din serviciul national de sanatate, care cer salarii si conditii de munca mai bune, potrivit Sindicatului Medicilor Independenti (SIM).

- Mai multe spitale si centre de sanatate din Portugalia sunt nefunctionale din cauza unei greve de trei zile a medicilor din serviciul national de sanatate, care cer salarii si conditii de munca mai bune, potrivit Sindicatului Medicilor Independenti, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- Vorbim despre modificari extrem de importante ce au intrat in vigoare odata cu noul contract cadru emis de CNAS și Ministerul Sanatații. Iata ca pentru a atrage doctorii in ramura Medicinii de familie, ramura cu un deficit uriaș, vin anumite beneficii de la autoritați. Concret, medicii care aleg sa…

- Proiectul de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgența Ploiești, semnat de Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, avanseaza conform programarii. Incepute la data de 25 mai 2023, lucrarile sunt realizate conform graficului…

- Protest de amploare in toate unitațile medicale din țara! Medicii au ieșit in curtea spitalelor. Ei spun ca prin ordonanța data de Guvern nu se vor majora salariile, ci se vor acorda doar indemnizații. Unitațile medicale sunt obligate, conform legii, sa se incadreze in plafonul de 30% cu sporurile și…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta ca picheteaza din nou, joi, unitatile sanitare din tara, declarandu-se nemultumita de indiferenta Guvernului fata de adevaratele revendicari ale angajatilor din Sanatate. ”Nemultumita de indiferenta Guvernului fata de adevaratele revendicari ale angajatilor…