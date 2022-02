Cabinet stomatologic in cadrul noului UPU Smurd.

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, 485 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 1.001 teste, iar trei pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ este de 10,78 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active este de 1.298, dintre care 118 sunt spitalizate.…

- In aprilie 2019, in Maieru, un tanar din localitate, pe atunci in varsta de 29 de ani, a fost injunghiat in abdomen de un alt tanar din Sangeorz Bai, in urma unui conflict spontan, și a fost lasat aproape inconștient in fața barului in care a avut loc ciondaneala. Dupa cateva ore, atacatorul a fost…

- Inca 139 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 838 de teste. Incidența la nivel de județ a ajuns la 2,02 la mie, iar numarul cazurilor active a crescut la 843. In același interval, doar 101 persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima…

- In ultimele 24 de ore, 164 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 986 de teste, iar doi pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a crescut la 1,83 la mie, in timp ce numaruul cazurilor active a ajuns la 714. In același interval, doar 89 de persoane…

- Cu o suprafata totala de 2.000 de metri patrati [fata de 280 mp, cat a fost in vechiul UPU] si aparatura de ultima generatie, noul UPU este una dintre cele mai importante investitii in sanatate. Alaturi de Heliportul de la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, prin puterea si pregatirea cadrelor medicale,…

- In ultimele 24 de ore, 11 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 143 de teste. Totodata s-a inregistrat un deces. Incidența la nivel de județ este de 0,62 de cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active este de 345, dintre care 46 sunt spitalizate.…

- In ultimele 24 de ore, doar 45 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 538 de teste, iar un pacient a decedat. In acest moment, incidența la nivel de județ a scazut la 2,85 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a scazut la 1.024, dintre care…

- Informațiile oficiale oferite de autoritați arata ca numarul cazurilor de COVID, in județul nostru, este in scadere. Bistrița Nasaud este printre cele trei județe din țara cu incidența sub 3/1.000. Autoritațile au transmis noi informații privind evoluția cazurilor COVID. Vestea buna sosita de la nivel…