Stiri pe aceeasi tema

- Un spatiu de joaca pentru copiii refugiati si un punct medical au fost amenajate in blocul pus la dispozitie de Primaria Galati, refugiatilor din Ucraina. Zeci de voluntari continua sa doneze alimente, apa, haine si alte produse necesare.

- Membrii Clubului Copiilor din orasul Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud, le-au oferit, marti, daruri si martisoare familiilor de refugiati din Ucraina cazate la centrul misionar din localitate si i-au cantat "La multi ani" unei adolescente care isi sarbatorea ziua de nastere, potrivit mesajului…

- In activitatea de asistența umanitara pentru copiii refugiaților ucrainieni cazați in Turda, Biblioteca Municipala „Teodor Murașanu” Turda va organiza ateliere creative si distractive (colaj, pictura/desen, quiling). „Am inceput sa cumparam

- Parohia Sacaresti sare in ajutorul refugiatilor din Ucraina. "In contextul crizei din Ucraina si al valurilor de refugiati care se vor succeda in urmatoarea perioada, Parohia Sacaresti poate oferi urmatoarele tipuri de sprijin: 1. Cazare in casa sociala (capacitate maxima: 30 persoane) - dotari: bucatarie,…

- Locuitorii comunei Horodnic de Sus s-au mobilizat și au venit in sprijinul refugiaților care au fugit din Ucraina de teama razboiului. Primarul acestei comune, Valentin Luța, spus ca a ramas profund impresionat de atitudinea concetațenilor sai, „a dragilor mei romani”. Valentin Luța a spus ca in comuna…

- Primaria Alba Iulia sare in ajutorul refugiaților din Ucraina: Cați oameni pot fi cazați și de unde vin banii Primaria Alba Iulia sare in ajutorul refugiaților din Ucraina: Cați oameni pot fi cazați și de unde vin banii „Moscova nu crede in lacrimi. Le provoaca! Alba Iulia, pe de alta parte, este gata…

- Adițional clinicii mobile care va fi instalata la punctul de frontiera Sighetu Marmatei, MedLife va oferi gratuit teste antigen in 3 centre de recoltare aflate in apropiere de granița pentru refugiații care se afla in tranzit. MedLife s-a repliat rapid in contextul crizei provocate de razboiul din Ucraina…

- Filiala Suceava a Societații Naționale Crucea Roșie și Instituția Prefectului au incheiat, vineri, un protocol de colaborare, in vederea gestionarii ajutoarelor umanitare oferite cetațenilor ucraineni de catre persoanele fizice sau juridice, a informat, vineri, prefectul de Suceava, Alexandru ...