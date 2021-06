Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat sambata seara ca Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care prezinta un certificat de imunizare impotriva COVID-19, in urma unei decizii similare luate de Romania, relateaza duminica agentia de presa MTI, citata de Agerpres.Șeful…

- Autoritațile sibiene transmit ca, de la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 174.045 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania. Pana la momentul de fața au…

- La Palatul Victoria, sediul Guvernului Romaniei, au avut loc o serie de discuții inițiate de viceprim-ministrul Dan Barna cu președinții unor federații sau organizații sportive din Romania, discuții ce au avut ca teme revenirea graduala a spectatorilor la evenimentele sportive din Romania, procesul…

- Primaria Municipiului Deva recruteaza in vederea incheierii de contracte de prestari servicii in baza prevederilor ORDONANTEI DE URGENTA nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul…

- Pana astazi, in Romania au fost administrate peste 5.408.000 de doze de vaccin impotriva COVID 19.Astazi am depasit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID 19. Pana astazi, in Romania au fost administrate peste 5.408.000…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a anunțat ca de miercuri, 21 aprilie, va incepe activitatea de vaccine prin intermediul centrelor mobile sau prin sprijinul echipelor mobile. „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare,…

- Un nour record pentru Timișoara. Prima vaccinare din Romania impotriva noului coronavirus, dintr-un cabinet al unui medic de familie, s-a efectuat in Timișoara. Primul vaccin a avut loc la Timișoara Datorita premierei de la Timișoara, campania de vaccinare impotriva COVID-19 in oraș și toata țara va…

- Un numar de 57.615 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 1 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Numarul este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au vaccinat 58.261 de persoane. In total, de…