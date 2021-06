Un cabinet de vaccinare, deschis non-stop, a fost deschis la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, in zona publica, intre aerogara de plecari si cea de sosiri. Cetatenii care doresc se pot vaccina, fara programare, serul folosit fiind cel de la Johnson&Johnson. ”Principala poarta aeriana a Romaniei – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti – are, incepand de miercuri, 02.06.2021, un Cabinet de Vaccinare, care va fi non-stop la dispozitia celor care doresc sa se imunizeze impotriva Covid-19. Cabinetul de vaccinare este amplasat in zona publica a aeroportului, intre aerogara de…