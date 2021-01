Cabane din lemn, gândire eco Companie producatoare de cabane din lemn și susținatoare a conceptului „glamping” (camping de lux) a demarat un proiect cu Granturi SEE și norvegiene, prin care va monta la sediul sau din Sfantu Gheorghe o centrala termica bazata pe deșeuri lemnoase, contribuind astfel la reducerea poluarii aerului și a gazelor cu efect de sera, eliminarea consumului […] Articolul Cabane din lemn, gandire eco apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

