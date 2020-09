Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc, sambata dupa-amiaza, la o cabana din localitatea clujeana Someșu Rece.Conform ISU Cluj, doua autospeciale, o autoscara au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casa de vacanța și doua anexe gospodarești din localitatea Uzina, comuna Someșul Rece.Un echipaj SMURD…

- Incendiu in localitatea Bravicea din raionul Calarași. Acoperișul unui șopron, dar și a unei anexe dintr-o gospodarie a fost cuprins de flacari. Incendiul a avut loc ieri, in jurul orei 10:45.

- Un hotel din Amaravati, India, in care erau izolați mai mulți pacienți infectați cu noul coronavirus, a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica, iar cel puțin șapte persoane au murit, informeaza Times Now News. Incendiul a izbucnit la parterul cladirii și a mistuit și primul etaj al imobilului.…

- Incendiu in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o autoutilitara produs pe Soseaua Nationala.…

- O familie cu noua copii din orașul Drochia a ramas fara acoperiș deasupra capului dupa ce casa le-a fost mistuita de flacari. Incendiul s-a produs duminica din cauza unui scurt circuit. Familia a ramas pe drumuri fara imbracaminte, acte și bani.

- O persoana și-a pierdut viața, iar alteia i se aplica manevrele de resuscitare in urma unui incendiu provocat (probabil) de un coș de fum defect-in localitatea Glajarie, comuna Gurghiu. Incendiul a fost stins de catre cetațeni, nu a fost solicitat echipaj de la ISU, dar pompierii de la Serviciul de…

- Incendiul care a cuprins nava militara americana ancorata in portul San Diego nu a fost stins nici acum. Incendiul declansat in cala s-a extins, iar explozia de ieri a distrus o parte din structura de rezistenta a navei.

- Cea mai veche cabana din zona de vest a Vaii Jiului a ars in noaptea de duminica spre luni. Patru persoane cazate aoclo au reușit sa iasa, dar una a ajuns la spital cu arsuri, potrivit Mediafax.Incendiul a fost anunțat in jurul orei 3 la cabana Cheile Buții din localitatea Campul lui Neag.…