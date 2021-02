Stiri pe aceeasi tema

- O hotarare a CSM care priveste procesul civil dintre fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, pe de o parte, si postul Antena 3 si angajati ai acestuia, pe de alta parte, a fost anulata de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), arata Agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, CAB a admis,…

- Curtea de Apel București a amanat, marți, pentru a treia oara luarea unei prime decizii in dosarul in care sunt judecate pentru fapte de mare corupție fiica fostului președinte al Romaniei, Ioana Basescu și fostul ministrul al Turismului și DEzvoltarii, Elena Udrea, dar și alte persoane. „In…

- Curtea de Apel București ar putea da, marți, un prim verdict in dosarul de mare corupție in care sunt judecate Elena Udrea, fost ministru al Dezvolatrii și Turismului, fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, dar și fostul președinte al CJ Tulcea, Victor Tarhon și alte persoane,…

- Aflat la al șaptelea mandat de primar in fruntea comunitații din Salva, Gheorghe Onul lupta in instanța sa scape de tinichelele din coada, mai precis de patalamaua de turnator la securitate, atribuita de Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securitații (CNSAS), in 2017. Dupa ce Curtea de Apel…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta definitiva in dosarul „10 August”. Instanta a majorat pedepsele a doi dintre cei care au fost acuzati ca in timpul protestelor au batut crunt o jandarmerita careia i-au furat si arma din dotare.

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris,…