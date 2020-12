Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții de Apel București au decis ca purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise nu este obligatorie, potrivit deciziei instanței. Sentința nu este definitiva și poate fi atacata

- Cu peste 2.000 de decese, autoritațile de peste Prut au decis noi restricții. Purtarea maștilor de protecție este obligatorie in toate spațiile publice deschise, pe intreg teritoriul orașului Chișinau.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni, 2 noiembrie, o noua hotarare cu masuri de prevenire și control a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Prin Hotararea CNSU nr. 51/2.112020, se propune ca purtarea maștii de protecție sa fie obligatorie in toate localitațile din județele…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a hotarat, luni, 2 noiembrie, prelungirea cu inca 14 zile a purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice inchise și deschise din Targu...

- Comitetul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Timiș a decis ca masca devine obligatorie, chiar și in spații deschise, in tot județul. Hotararea a fost luata dupa ce județul Timiș a depașit, pentru a doua zi la rand, pragul de infectare cu Covid-19 de 3 la mia de locuitori.

- Obligația de a purta masca de protecție astfel incat sa acopere nasul și gura a fost instituita in ultima perioada in mai multe localitați din județul Alba, dupa ce incidența cazurilor COVID la 14 zile a crescut sau au fost descoperite focare de imbolnaviri. Daca purtarea maștii este obligatorie in…

- DECIZII… Astazi, municipiile Barlad și Huși au inregistrat ce mai mare rata de imbolnaviri cu noul coronavirus. De asemenea, comuna Boțești se alatura celor doua municipii. Astfel, in aceste localitațile, maștile devin obligatorii iau evenimentele publice sunt interzise. Cea mai mare rata de imbolnavire…

- Prefectura Prahova a emis vineri un comunicat de presa in care anunța faptul ca la nevelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a decis sa se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție incepand cu data de 10.10.2020 și in spațiile publice deschise, in care exista riscul imbolnavirii…