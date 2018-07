Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor…

- Procurorii DNA Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului director executiv in cadrul Serviciului Public de Impozite si Taxe Locale Constanta, Virginia Uzun, pentru abuz in serviciu in forma continuata, fals intelectual in forma continuata, complicitate la fals in…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, joi, sa mențina interdicția dispusa lui Dan Diaconescu și ii interzic in continuare sa se exprime in presa sau in televiziune, decizia fiind definitiva, informeaza...

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, luni, sa trimita catre Judecatoria Sector 1 dosarul in care tortionarul Alexandru Visinescu cere din nou sa fie eliberat din penitenciar, acesta fiind condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii.

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat joi procesul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009, in care fostul ministru Elena Udrea si Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu, sunt judecate pentru instigare la luare de mita, respectiv instigare…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a cerut, marti, suspendarea procesului in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga cere daune morale de la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pana la solutionarea procesului penal in care este implicata Iorga.CAB a luat in discutie un nou termen in dosarul…

- Mircea Guta, fostul primar al orasului Calafat, a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru abuz in serviciu si luare de mita. Magistratii Curtii de Apel Craiova l-au condamnat pe data de 23 mai la 4 ani si 11 luni de inchisoare, iar sentina este definitiva.

- Premierul ceh, Andrej Babis, a dat in judecata ziarul slovac Novy Cas pentru publicarea unui interviu in care se sustinea ca Babis a cooperat cu Securitatea Statului comunist (StB) inainte de 1989, a informat agentia de presa CTK, relateaza dpa.Miliardarului in varsta de 63 de ani, fondator…