- Chirurgul Mircea Beuran a transformat Universitatea de Medicina in propria piata de desfacere pentru obținerea de venituri ilicite, spun magistrații Tribunalului București in motivarea deciziei de arestare la domiciliu a medicului, potrivit Hotnews. Instanța mai arata ca Beuran a fost interceptat și…

- Prin actiunile sale, medicul Mircea Beuran a transformat o institutie publica de prestigiu in propria "piata de desfacere", precizeaza judecatorul de la Tribunalul Bucuresti in motivarea deciziei prin care a decis plasarea acestuia in arest la domiciliu. Medicul Mircea Beuran este acuzat intr-un dosar…

- UPDATE – 14:40 – Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea DNA de arestare preventiva a chirurgului Mircea Beuran, insa instanta a decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic…

