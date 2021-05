Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti achitarea fostului primar din comuna Jilava Adrian Mladin, fiind anulata o condamnare de 8 ani inchisoare primita de fostul edil la instanta de fond, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a primit peste 1 milion de euro mita de la un om de afaceri pentru a-i da contracte din bani publici.



Initial, in martie 2019, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Adrian Mladin la 8 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, spalare de bani si fals in declaratii, insa, la judecarea apelului, CAB a desfiintat sentinta primei instante…